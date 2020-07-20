МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе – семь россиян», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – город Монровия (Либерия).

«В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению», — подчеркнули в МИД РФ.