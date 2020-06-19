Россия подтверждает готовность вести с США диалог по проблемам и взаимным озабоченностям в вопросах космической деятельности, заявили в пятницу в МИД РФ.

«Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута ещё 16 января. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ призвали США занять ответственную позицию. «Напоминаем, что все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и опасными витками гонки вооружений. Оружейное противостояние в космосе может иметь пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в МИД.