МИД готов объяснить президенту Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Ранее украинский лидер заявил, что каждый пункт этого документа нужно «расшифровать», чтобы Киев определился, в состоянии ли он выполнить договоренности.

«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — отметила Захарова.

Дипломат предположила, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и «расшифровать» соглашение.

«Вопрос не в том, что документ прошел через Совбез ООН и является международно признанным. Это вопрос в жизнях людей. Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался», — сказала она.

На уточнение ведущего, что Минские соглашения — небольшой по объему документ, Захарова с улыбкой сказала: «Они же дети».

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Ранее Захарова потребовала разъяснить решение парламента, отметив, что его можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.

Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.

В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.