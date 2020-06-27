МИД назвал фейком сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане.

Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали статью New York Times, в которой выдвигались такие обвинения.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь <…> Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане», — заявили журналистам в МИД.

Дипломаты напомнили о других, причем общеизвестных фактах: причастности американской разведки к наркотрафику, выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. «Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется», — добавили они.

«А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов!» — заключили в МИД.

В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором, среди прочего, Россию обвиняют в спонсорстве «Талибана». Из-за этого, считают республиканцы, следует ужесточить санкции против Москвы.

Россия не раз опровергала подобные обвинения.

США начали военную военную операцию против «Талибана» в 2001 году. Поводом для нее в Вашингтоне назвали то, что талибы укрывали боевиков группировки «Аль-Каида»*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми «Талибан» вступил в вооруженное противостояние.

В феврале США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Оно, в частности, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* Террористическая организация, запрещенная в России.