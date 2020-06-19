США бездоказательно обвиняют Россию и Китай в создании «величайших стратегических угроз» в космической сфере, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя представленную накануне Вашингтоном стратегию обороны в космосе.

Отмечается, что «в качестве оправдания реализации деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности, Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других».

«Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств»,- заявили в российском МИД.

«Не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» (от английского weapons — вооружение — ред.) космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года… Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет», — отметили в российском дипведомстве.