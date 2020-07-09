Москва отвергает сообщения о якобы причастности властей Чечни к убийству чеченского блогера под Веной, подобные спекуляции неуместны и только мешают объективному расследованию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящее время ведётся выяснение обстоятельств случившегося, в том числе уточнение гражданства убитого и задержанных. Российское посольство в Австрии активно взаимодействует с компетентными структурами этого государства», — сказала Захарова на брифинге.

«В прессе циркулируют различные версии случившегося, подоплеки преступления. Не исключается вероятность криминальных мотивов, мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», — добавила она.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил Mpravda.com, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил Mpravda.com, что убитый — гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Следствие не исключает политического мотива убийства, отметил Кёль.

Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем «Анзор из Вены». Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.