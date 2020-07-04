Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.

В конце июня госдеп выпустил доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В разделе, посвященном выполнению РФ положений КБТО, говорится, что его соблюдение Москвой на протяжении многих лет вызывает озабоченность США. В частности, утверждается, что РФ якобы не выполнила обязательства по уничтожению или перепрофилированию под мирные цели объектов по производству биологического оружия.

«Деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО. Это подтверждают, в частности, ежегодно предоставляемые нашей страной сведения в рамках мер укрепления доверия КБТО», — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что «подобные спекуляции — очередная попытка отвлечь внимание международного сообщества от собственной непрозрачной и неблаговидной деятельности в этой чувствительной области».

«Тиражируемые США необоснованные претензии относительно возможного нарушения Россией положений КБТО на основе бездоказательных домыслов о якобы имеющейся взаимосвязи между советскими биологическими программами и проводимыми нашей страной исследованиями в области микробиологии полностью несостоятельны», — подчеркнули в ведомстве.

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором, запретившим целый вид оружия массового поражения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США практически в одиночку блокируют создание верификационного механизма для КБТО.