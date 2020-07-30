Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.

«Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией».

МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают, «по меньшей мере, недоумение».

На Смоленской площади отметили, что у белорусских властей есть все документы, в том числе авиационные, чтобы установить истину.

МИД также потребовал незамедлительно предоставить доступ консульских сотрудников к гражданам России.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Задержание россиян в Белоруссии

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 «боевиков».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к «дестабилизации обстановки» в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» профессиональных военных, «зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах».