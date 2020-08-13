Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по талибам, глава МИД РФ просил США передать доказательства «сговора» с талибами, их нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В публикации газеты New York Times шла речь о том, что в ходе телефонного разговора 13 июля госсекретарь США Помпео предупредил министра иностранных дел России Лаврова о последствиях возможных связей российских спецслужб с талибами против американских военных в Афганистане. Все это подается как факт», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе телефонного разговора 13 июля Лаврова с Помпео «американской стороной действительно поднимался вопрос о некоем сговоре российских спецслужб с талибами».

«Глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал такие заявления как «недобросовестные спекуляции, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Также он попросил передать имеющиеся у Вашингтона доказательства, которых… предоставлено не было», — добавила представитель МИД РФ.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.