Москва опровергает сообщения о разногласиях с Дамаском, эти фейки направлены на подрыв сотрудничества России и САР, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», — сказал Богданов.

«Как представляется, такие шаги идут в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию, которая при поддержке России смогла блокировать попытки навязать ей военным путем чужую волю», — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью газете Аль-Ахрам.