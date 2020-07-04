Позиция США в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили в МИД РФ.

В конце июня госдеп выпустил доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В российском министерстве обратили внимание, что в докладе Госдепартамент признал, что раздел по проблематике нестратегического ядерного оружия (НСЯО) с отсылками к «президентским инициативам» 1991-92 годов является «добровольным», то есть совершенно необязательным, дополнением документа.

Упоминаемые в докладе «президентские инициативы» относятся к озвученным в сентябре 1991 года Джорджем Бушем-старшим односторонним обязательствам сократить арсенал стратегического и тактического ядерного оружия США. Президент СССР Михал Горбачев в октябре того же года заявил об ответных шагах в области советских ядерных вооружений. Президент России Борис Ельцин подтверждал озвученные Горбачевым обязательства.

МИД РФ пишет, что «вызывает недоумение непоследовательность авторов, ни словом не обмолвившихся о том, как сами США обошлись с «инициативами», озвученными президентом Дж.Бушем-старшим».

«Так, по необъяснимым причинам «за скобками» остались программы активной модернизации и расширения нестратегического ядерного арсенала США, а также размывание границ, разделяющих подобные системы и стратегические вооружения», — напомнили в МИД РФ.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, «всё это сопровождается последовательным пересмотром американских доктринальных установок в направлении повышения роли ядерного оружия в разного рода «эскалационных» сценариях и расширения возможностей его боевого применения, что ведёт к понижению «ядерного порога» и увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта».