Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих там президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Россия считает такой подход недопустимым, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотели бы отдельно остановиться на принятии Советом по правам человека ООН с подачи Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны. На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны Запада о якобы «российском следе» в выборах — как всегда бездоказательных — вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство в дела другого государства посредством инициирования таких решений Совета», — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

«Мы считаем такой подход недопустимым», — подчеркнула российский дипломат.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.