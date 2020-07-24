Включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из России, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.

«У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании (после приостановки авиасообщения — ред.) показывает, что это место очень популярное… Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много», — сообщила Захарова в интервью Youtube-каналу «Виттель. Реальность».