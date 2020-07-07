Россия не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая, так как перемещения людей через границу практически остановлены, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено — пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.