Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии «Оборонной космической стратегии».

В МИД РФ отметили, что авторы стратегии «не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» (от weapon, англ. – оружие – ред.) космическое пространство. В частности, в стратегии ссылаются «без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года, как фактор, способствовавший превращению космоса в «арену ведения военных действий».

«Дескать, в нашей доктрине предусматривается возможность применения «противокосмических» средств для снижения военной эффективности США, их союзников и партнёров, а также «победы в будущих войнах». Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет. Документ открытый, и каждый, у кого есть интерес, может с ним ознакомиться. В доктрине речь идёт как раз о противодействии попыткам отдельных государств добиться военного превосходства путём размещения оружия в космическом пространстве, заключении международного договора для предотвращения этого, а также о согласовании в рамках ООН элементов нормативного регулирования безопасного осуществления космической деятельности», — заявили в МИД.

«Перед Вооруженными Силами России в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи: своевременное предупреждение о воздушно-космическом нападении, обеспечение готовности к отражению ударов средств воздушно-космического нападения, развёртывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность российских ВС, а также совершенствование системы воздушно-космической обороны», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.