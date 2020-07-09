Публикации о «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой», заявили в МИД.

Представители внешнеполитического ведомства назвали эти обвинения вбросом.

«Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель – бросить тень на российско-сербское партнерство», — отметили в министерстве.

Дипломаты считают, что авторы таких публикаций действуют в интересах своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы».

«Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло», — добавили в МИД.

«Русофобские клише»

Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.

«Хотя выдвижение <…> абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии», — написал он в твиттере.

Дипломат выразил сожаление, что авторы подобных обвинений отбрасывают все стандарты профессионализма и объективности.

«Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ», — заключил он.

Протесты в Белграде

В Белграде 7 июня начались акции протеста. Местные жители вышли на улицы из-за недовольства эпидемиологической ситуацией в стране. Так, например, они критиковали решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.

По данным службы скорой помощи, накануне во время беспорядков пострадали 36 человек. Вице-мэр сербской столицы Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро.

«У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить», — прокомментировал ситуацию министр обороны страны Александр Вулин.

После того как люди начали устраивать протестные акции, премьер Ана Брнабич заявила, что власти отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.

По данным местного министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.