МОСКВА, 16 июл — Mpravda.com. Санкции США против россиян в суданском контексте вызывают сожаление, а утверждения о «руке Кремля» в различных регионах мира — это паранойя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает сожаление решение Минфина США от 15 июля внести в свой санкционный список в суданском контексте трех российских граждан, а также пять компаний», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

«Утверждение о некоей «руке Кремля» в различных регионах мира – это такая американская паранойя. Что касается санкций, они лишь добавляют негатив в и без того непростые отношения между нашими странами», — отметила она.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Согласно сообщению минфина, «игроки, против которых были приняты шаги сегодня, напрямую содействовали действиям Пригожина в мире и пытались подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане».

В список санкций внесены: россиянин Игорь Лавренков, Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.

ООО «М Инвест», по данным американских властей, служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и «разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов». Андрей Мандель и Михаил Потепкин якобы играют ключевую роль в работе этой организации.

Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, утверждает минфин США, помогали осуществить более 100 переводов на сумму более 7,5 миллионов долларов, «отправленных в интересах Пригожина».

Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был «лично причастен к установлению связи компании с «М Инвест», говорится в сообщении.