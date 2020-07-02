МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок заграницу в период пандемии коронавируса.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом», — говорится в сообщении МИД РФ.