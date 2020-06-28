Министр иностранных дел Ливана Насиф Хитти вызвал на встречу в МИД посла США в этой стране Дороти Ши, которой, как ожидается, будет заявлен протест против вмешательства во внутренние дела Ливана после интервью, в котором она раскритиковала движение «Хезболлах», сообщил в воскресенье телеканал Skynews Arabia.

По информации телеканала, американский посол должна посетить МИД Ливана в понедельник по требованию министра иностранных дел, который собирается упомянуть о недопустимости разжигания ситуации в Ливане.

В пятницу американский дипломат в интервью вещающему из Дубая телеканалу «Аль-Хадас» обвинила шиитскую партию «Хезболлах» в том, что она не дает принять решение, которое бы помогло Ливану выйти из экономического кризиса, лишая страну миллиардов долларов.

Комментируя заявление посла США, президент Ливана Мишель Аун заявил в воскресенье телеканалу «Аль-Маядин», что «американцы непосредственно вмешиваются в внутреннюю политику Ливана, что неприемлемо».