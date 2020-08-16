Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО якобы стягивает войска к границе Белоруссии, при этом дипломат назвал Лукашенко «бывшим президентом».

Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны.

"Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооруженных сил НАТО у границ Беларуси — ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны",- написал Линкявичюс в своем Twitter по-английски.

«Плачевно (Lamentable)», — добавил он уже на литовском.