Приезжим из третьих стран, которые не соблюдают обязательную двухнедельную изоляцию после прибытия в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или визы, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ринкевич намерен 14 июля внести это предложение на рассмотрение правительства.

«Приезжим из третьих стран, не соблюдающим режим 14-дневной изоляции по приезду в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или визы», — сказал Ринкевич.

Он также считает, что необходимо ввести мораторий на оформление или продление ВНЖ до момента, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС — 16 заболевших на 100 тысяч жителей в течение двух недель.

Премьер Кришьянис Кариньш ранее сообщил в Twitter, что во вторник правительство ожидает от министров предложений по усилению контроля за самоизоляцией приезжих из стран с высокой заболеваемостью COVID-19, а за нарушение самоизоляции должны быть предусмотрены санкции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

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