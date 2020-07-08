Китай считает, что решение США выйти из ВОЗ подрывает усилия в борьбе с эпидемией коронавируса, Пекин призывает международное сообщество усилить поддержку всемирной организации, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США во вторник уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

«ВОЗ является наиболее авторитетной и квалифицированной организацией в области обеспечения безопасности глобального общественного здравоохранения, а также играет ключевую и незаменимую роль в координации действий международного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19», — указал дипломат.

По его словам, этот шаг стал очередным доказательством того, что США в своих решениях придерживаются политики односторонних действий.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что «подобные действия США подрывают усилия международного сообщества в борьбе с эпидемией, негативно влияют на международные усилия по оказанию поддержки развивающимся странам, которые срочно в ней нуждаются».

«Мы призываем США выполнять свои международные обязательства и нести должную ответственность. Китай также призывает международное сообщество усилить поддержку ВОЗ и совместными усилиями обеспечивать безопасность в области глобального общественного здравоохранения», — добавил он.