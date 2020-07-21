Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал лишенными оснований обвинения предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в том, что китайское приложение TikTok следит за американцами.

Ранее штаб Трампа в размещенной на странице в Facebook рекламе обвинил TikTok в слежке за американцами. «TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне», — говорится в рекламе. Штаб оставил ссылку на опрос, следует ли запретить приложение в США.

«Эти заявления абсолютно лишены фактических оснований», — заявил на брифинге официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.