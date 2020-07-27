Представители компетентных органов Китая вошли в здание генконсульства США в Чэнду и приняли его в свое ведение в ответ на незаконное вторжение американских правоохранителей в здание генконсульства Китая в Хьюстоне, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай в субботу выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне, после того как его покинули китайские дипломаты.

В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось в 10:00 (05:00 мск) по местному времени в соответствии с требованием китайской стороны. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию генконсульства через главные ворота и приняли его в свое ведение.

«Это был необходимый ответ на незаконные действия США по закрытию генконсульства КНР в Хьюстоне и вторжению в здание», — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он пояснил, что закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне было временным, а здание является государственной собственностью Китая, поэтому американские власти не имели права вторгаться в него.

«США грубо нарушили нормы международного права и базовые принципы международных отношений, естественно у Китая есть законное право на ответные действия для защиты своих законных прав», — заявил Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос почему представители китайских властей прошли на территорию генкосульства США в Чэнду.

Генеральное консульство Китая в Хьюстоне было первым консульским учреждением Китая, открытым в США после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году. Консульский округ в Хьюстоне отвечал за восемь штатов, в том числе Техас, Оклахома, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Флорида. В настоящее время на территории США в дополнение к посольству в Вашингтоне функционируют четыре генконсульства Китая, в частности в Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. У США также кроме посольства в Пекине на территории материкового Китая действуют четыре генконсульства, в Гуанчжоу, Ухане, Шанхае и Шэньяне.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.