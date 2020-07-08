Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам стратегической безопасности, сотрудничество между странами в этом вопросе превосходное, заявил в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — заявил журналистам Фу Цун.

Он добавил, что «сегодня или завтра» встретится со старшими дипломатами посольства России в Пекине, кроме того, поддерживает постоянный контакт с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым по вопросам контроля над вооружениями и иранской ядерной проблеме.

«Это демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами», — добавил Фу Цун.