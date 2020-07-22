Израиль выступает за продление миссии временных сил ООН на юге Ливана, но считает, что мандат миротворцев должен быть расширен, чтобы быть более эффективным, заявил в среду на онлайн-брифинге официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

«Израиль поддерживает продление мандата UNIFIL, но мы считаем необходимыми качественные изменения в том, что касается как ООН и Совет Безопасности приводит в исполнение мандат, который получает UNIFIL в соответствии с резолюцией 1701, позволяющей им эффективно выполнять задачи в южном Ливане. Мы ценим, что страны, которые отправляют миротворцев в миссию, прилагают усилия к тому, чтобы сохранять мир на границе, это и наша задача тоже. Но если у них (миротворцев- ред.) не будет возможности эффективно работать в южном Ливане, включая возможность заходить в те места, которые по нашим данным использует «Хезболлах» для хранения своих арсеналов, если у них не будет возможности присутствовать там, то это значит, что они не будут делать все возможное для сохранения мира на границе», — сказал дипломат.

«К сожалению, ситуация на сегодня такова, что «Хезболлах» присутствует в южном Ливане, и инструмент, который ООН могла бы использовать, чтобы этого не допустить — неэффективен. Его нужно сделать более эффективным», — добавил он.

Правительство Ливана 3 июня приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на год.

Лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявлял о намерениях Израиля и США изменить мандат миротворцев в южном Ливане и дать им право на обыски и досмотры частных владений под предлогом поиска и изъятия оружия. Шиитский лидер заявил о недопустимости подобных действий, так как это будет прямым нарушением частной собственности и прав граждан.

Первые 4 тысячи голубых касок были направлены в южный Ливан в 1978 году. Временные силы ООН UNIFIL (ВСООНЛ) продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется «голубой линией». В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС.