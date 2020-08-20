Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ОАЭ в Тегеране в связи с «обстрелом иранских рыболовецких судов», об этом ведомство сообщило в четверг.

По его данным, инцидент произошел 17 августа в Персидском заливе, когда, как утверждают в министерстве, несколько судов подверглись обстрелу со стороны береговой охраны ОАЭ, одно из судов было задержано, погибли два рыболова.

«(В МИД Ирана) подчеркнули необходимость освобождения задержанных, как и судна, передачи тел, потребовав компенсировать причиненный ущерб и принять необходимые меры по предотвращению подобных происшествий», — говорится в релизе.

МИД Ирана также осудил действия береговой охраны ОАЭ в отношении рыбаков, назвав их незаконными и подчеркнув, что ответственность за них лежит на властях страны.

В свою очередь, дипломат ОАЭ выразил сожаление в связи с произошедшим, а власти Эмиратов, как отмечает иранский МИД, заявили о готовности компенсировать причиненный ущерб. Было также удовлетворено требование освободить задержанных и судно.

Иран также информировал о задержании эмиратского судна за «незаконное передвижение» в территориальных водах Ирана, как и его экипаж. В Тегеране после инцидента подчеркнули, что Иран не потерпит посягательства на свои интересы в Персидском заливе и примет необходимые меры для защиты своих судов и граждан.

Прежде глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери в свете договоренности ОАЭ нормализовать отношения с Израилем заявил, что Тегеран будет видеть в Абу-Даби ответственного за действия, подрывающие безопасность Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции (часть ВС страны) заявил, что ОАЭ из-за отношений с Израилем ждет «опасное будущее».

Вслед за рядом заявлений из Тегерана МИД ОАЭ вручил ноту протеста временно поверенному в делах посольства Ирана в Абу-Даби.