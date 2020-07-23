Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства происшествия с самолетом, летевшим в Ливан, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры», — сообщил Мусави, следует из опубликованного ведомством заявления.

Он также сообщил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после инцидента, сообщив, что Иран будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран.

То же послание, по его словам, было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета.

Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров раненых нет.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, после чего вылетел в Тегеран, отмечают СМИ.