Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их «игрой с человеческими жизнями».

«Подобного рода действия не только незаконны и опасны, но и представляют собой игру с жизнями невинных людей», — сказал Мусави, добавив, что, вопреки заявлениям военных США, которые он назвал насмешкой, американские истребители не соблюдали безопасную дистанцию.

По его словам, пролет американских самолетов был «опасным и авантюрным», нарушающим нормы авиаперелетов. Присутствие американских сил в Сирии незаконно, отметил представитель иранского МИД, в связи с чем выполнение американскими самолетами задачи было также незаконным, и никто не давал право США проводить инспекцию пассажирского самолета.

Он добавил, что Иран не оставит без ответа ни одно враждебное действие, указав, что стабильность Ближнего Востока нельзя вовлекать в американские избирательные игры.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.

США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм — идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.

Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.