Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обсудили в четверг различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской Православной Церкви, включая совместные усилия в преодолении гуманитарного кризиса в Сирийской Арабской Республике, проблематику преследования христиан в различных регионах мира, а также защиты прав верующих и традиционных ценностей в контексте развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога», — сообщили в дипведомстве.

Встреча прошла в Доме приемов МИД России.

Видео дня. В домах из-под крана полилась вода с червями