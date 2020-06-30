Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на 4-й Брюссельской конференции по Сирии заявил о готовности содействовать коллективным усилиям по восстановлению Сирии и возвращению домой беженцев. Об этом говорится в заявлении Дендиаса, распространенном пресс-службой МИДа.

Конференция «в поддержку будущего Сирии» проходила по видеосвязи.

По словам Дендиаса, рассматривалась текущая ситуация в стране и регионе и обсуждался вопрос о предоставлении дополнительной поддержки.

«Продолжающаяся война принесла сирийскому народу большие страдания, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Большая часть инфраструктуры страны была разрушена, и для восстановления требуются скоординированные усилия со стороны международного сообщества и значительные ресурсы», — говорится в заявлении.

«Решающее значение для Сирии и ее народа имеет полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, нахождение политического решения сирийцами без участия третьих стран, а также обеспечение ее единства, национального суверенитета и территориальной целостности страны», — заявил греческий министр.

По его словам, конечная цель усилий международного сообщества — восстановить страну и вернуть беженцев в свои дома.

«С этой целью я выразил готовность Греции и впредь всячески содействовать этим коллективным усилиям», — заявил Дендиас.

Он напомнил также о «недавнем методе Турции, которая использовала человеческую боль как инструмент для шантажа Европейского Союза». Греция заявляет, что Турция в феврале использовала десятки тысяч мигрантов для того, чтобы оказать давление на Грецию и Евросоюз. Анкара тогда заявила, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.

Донорская конференция по Сирии «Брюссель-4», организованная Евросоюзом при содействии ООН, прошла без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения. При этом в ЕС заявляют, что не будут участвовать в реконструкции Сирии, пока там не произойдет «политическая трансформация».

Президент Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что европейские государства поддерживают действующих в Сирии террористов.

По данным организаторов конференции «Брюссель-4», за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса.

Ливан, Иордания и Турция, принимающие наибольшее число беженцев из Сирии, призвали страны-доноры увеличить финансирование, в том числе для борьбы с COVID-19.