Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на специальной встрече по Белоруссии в пятницу должны усилить давление на белорусские власти.

Говоря о реакции ЕС, министр подчеркнул, что страны-члены продолжают проводить консультации о том, как отреагировать на происходящее в Белоруссии.

"Я думаю, это абсолютно очевидно брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов. В Европе в XXI веке это неприемлемо. Поэтому мы должны будем и далее усиливать давление на правителя", — заявил он на пресс-конференции с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в четверг.

Он напомнил, что в последние годы ЕС смягчал санкционный режим против белорусских властей из-за улучшения ситуации с соблюдением демократических принципов в стране, но «теперь это не подтверждается, поэтому необходимо говорить о теме санкций». «Надеюсь, что завтра по этому поводу будет найдено общее решение», — добавил он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.