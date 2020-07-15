Франция осуждает вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе, призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог, говорится в заявлении представителя МИД страны.

«Франция осуждает вооруженные столкновения, которые происходили с воскресенья на границе между Арменией и Азербайджаном и привели к гибели нескольких человек. Она призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог во избежание эскалации», — говорится в заявлении.

Являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международным правом, отметил представитель МИД.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.