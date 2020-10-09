Дания придерживается международного права в вопросе прокладки газопровода «Северный поток 2», однако считает, что он приведет к большей зависимости газа в Европе, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

«Дания не является частью «Северного потока 2″. Мы придерживаемся международного права, когда речь заходит о необходимости прокладки трубопроводов по нашей территории», — сказал Кофод на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что это административное решение, касающееся «нашей исключительной экономической зоны».

«На мой взгляд, конечно, ясно, что возникает большая зависимость от газа, тогда как мы считаем, что Европа должна защищать и продвигать возобновляемые источники энергии, но, как я уже сказал, мы не являемся участниками проекта напрямую. Мы считаем, что все, кто так или иначе вовлечены в проект, должны придерживаться норм международного права», — подчеркнул он.

При этом датский министр отказался комментировать решение Польши оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по проекту «Северный поток 2 » компании.

«Не хочу комментировать. Я не знаю, что сделала или заявила Польша. Хочу прояснить датскую позицию. Как я сказал, мы стремимся к энергетическому союзу в Европе, который будет основываться на чистых, возобновляемых источниках энергии», — сказал Кофод.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу «Северного потока 2», а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.