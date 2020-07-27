Посол Иордании в Азербайджане был вызван в МИД республики в связи с информацией о поставках вооружения в Армению, сообщили Mpravda.com в понедельник в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Двадцать седьмого июля посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане был вызван в МИД. Состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым и послом Сами Абдуллой Гошехом. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании, в том числе, вопрос о поставках оружия в Армению. Замглавы МИД отметил, что… новость о продаже оружия Иорданией… (Армении — ред.) была встречена недовольством широкой общественности», — сообщили в МИД.

Посол Иордании в свою очередь заявил, что «понимает озабоченность азербайджанской стороны».

«Учитывая стратегический характер отношений с Азербайджаном, он пообещал приложить все усилия для решения ситуации», — уточнили в МИД Азербайджана.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.