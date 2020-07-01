Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в среду предостерег граждан от поездок в страны Западных Балкан из-за ухудшившейся там ситуации с коронавирусом.

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенном Косово.

«С этого момента действует предупреждение самого высокого уровня воздержаться от поездок во все шесть стран Западных Балкан», — заявил Шалленберг на пресс-конференции.

По его словам, ситуация с коронавирусом в этих странах в последние дни ухудшилась. Также, согласно заявлению главы минздрава Австрии Рудольфа Аншобера, в республике встревожены ростом числа новых инфицированных — впервые за много недель за сутки зафиксировали трехзначное число заболевших (107).

Австрия к настоящему моменту сняла ограничения по коронавирусу для въезжающих из 32 европейских стран, кроме Великобритании, Швеции и Португалии.