Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что решение Баку проанонсировать азербайджано-турецкие военные учения в тот же день, когда погиб армянский военнослужащий, препятствует усилиям международных посредников по возобновлению мирного процесса.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что в понедельник на северо-восточном участке госграницы в результате произведенного с азербайджанской стороны выстрела из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян. В тот же день минобороны Азербайджана анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

В заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД, отмечается, что армянский военнослужащий погиб через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в котором посредники подчеркнули необходимость строжайшего соблюдения режима прекращения огня, призвав воздержаться в сложившейся ситуации от провокационных действий.

«В то же время Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана… препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса», — заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что позиция Еревана в сложившейся ситуации была изложена премьером Армении. «Азербайджан должен… предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня, что создаст возможность для возобновления и продвижения мирного процесса», — говорится в заявлении Нагдалян.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.