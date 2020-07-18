Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.

Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. В военно-политическом блоке призвали стороны «к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ». Позднее представитель Армении Виктор Биягов призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и взаимной поддержке «в соответствии с духом и буквой устава организации».

«Для Армении было важно предоставление информации о ситуации на границе нашим партнерам по ОДКБ, что и произошло на заседании постоянного совета, где выступил наш представитель. Что касается заявления секретариата ОДКБ, то оно полностью отражало нашу обеспокоенность на данном этапе. В этом заявлении однозначно говорилось о напряженности в зоне ответственности ОДКБ», — сказала Нагдалян журналистам.

По ее словам, армянская сторона контролирует ситуацию, и нет необходимости в обращении к ОДКБ в другом формате.

Нагдалян также отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности Россия, были вовлечены в процесс разрядки.

«Министр иностранных дел находился в постоянной связи с российским коллегой. Знаю, что контакты были и на уровне военных… Нашим приоритетом на данном этапе является прекращение эскалации, установление стабильности, ликвидации препятствий на пути к мирному процессу», — сказала пресс-секретарь армянского МИД.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.