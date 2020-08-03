Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.

«После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в Соединенных Штатах… Microsoft быстро начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит эти переговоры не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом», — говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что Microsoft намерена приобрести TikTok при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам».

Одновременно будет направлено уведомление в Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

«Обе компании уведомили о своем намерении изучить предварительное предложение, которое будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и приведет к тому, что Microsoft будет владеть и использовать TikTok на этих рынках. Microsoft может предложить другим американским инвесторам участвовать в этой покупке на миноритарной основе», — говорится в заявлении.

В компании обращают внимание, что операционная модель сервиса TikTok будет построена таким образом, чтобы обеспечить «прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран». Помимо этого, Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей TikTok будут оставаться в Соединенных Штатах, а данные, которые сейчас хранятся за рубежом, будут удалены.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok. По мнению властей США, через это приложение компания ByteDance может передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.