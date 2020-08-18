Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada,

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали Mpravda.com, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

По данным Bamada, малийский генштаб контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара — бывшим директором военной школы в Кати.

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.