Врач и телеведущий Александр Мясников на YouTube-канале «О самом главном» назвал болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак.

рак

Так, одним из факторов риска является отсутствие регулярного обследования у медиков, поскольку «рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят».

В числе таких болезней Мясников назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит, язву, ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких).

— При гастрите или язве соленая пища может спровоцировать рак желудка, а курение — рак легких, — отметил врач.

Мясников отмечал, что есть продукт, который поможет уберечься от рака, причем употреблять его нужно сырым. Это брокколи.

— Самый полезный на свете продукт среди овощей — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно, — сказал медик.

Ранее Мясников рассказывал, как безопасно похудеть. По его словам, в первые три месяца похудения нужно снизить вес всего на 5%, а потом, когда результат стабилизируется и организм адаптируется к новому весу, можно сбросить ещё пять килограммов. Об изнуряющих диетах нужно забыть, поскольку при резком ограничении калорий организм, думая, что наступил голод (образно говоря), резко снижает энергетические затраты.