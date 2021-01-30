Как отметил доктор Мясников, всплеск заболеваемости коронавирусом следует ожидать летом либо к осени.

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Чтобы более-менее безболезненно пережить новую волну, нужно сделать прививку, причем чем быстрее, тем лучше, считает врач и телеведущий. И не только от коронавируса, а также от гриппа и пневмококка. Мясников подчеркнул, что коронавирус не отменяет грипп, и от него, как и раньше, люди будут умирать.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее уже отмечал, что нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, например, с испанкой.

В России с начала пандемии зафиксировано более 3,8 миллиона зараженных, свыше 72 тысяч человек умерли.

В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании мутации коронавируса. Новый вариант вируса может быть на 70% заразней обычного. Как отметил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.

Ранее Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке, которую допускают при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного алкоголем, может привести к тому, что человек потеряет сознание или даже скончается.