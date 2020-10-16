Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал прогноз американских ученых о миллионе новых случаев заражения коронавирусом в России ежедневно к концу года.

Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз, согласно которому при самом пессимистичном сценарии 31 декабря в России ежедневно будет фиксироваться до миллиона случаев заражения коронавирусом. Такое развитие событий станет возможным, если в стране будут отменены все меры по борьбе с эпидемией, а люди полностью откажутся от защитных средств.

«Миллион заболевших в сутки под Новый год?! Вы чего несете? Вот считайте про свою Америку, чего вы нас кошмарите?!» — написал Мясников в телеграме.

Врач назвал публикацию инструментом информационного терроризма и «ненаучной фантастикой», которая призвана посеять панические настроения в обществе.

«За распространение паники в былые времена отвечали головой… А сейчас публикуют, и все окей!» — возмутился Мясников.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 38,6 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.

В России зарегистрировано 1,37 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, около 23,7 тысячи скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 15 150 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.