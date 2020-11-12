Ни одна пандемия не может длиться вечно, заявил теледоктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. В пример он привел искусственно выведенный вирус, который предназначался для истребления кроликов.

Речь идет о вирусе миксоматоза, который был создан человеком в 50-х годах прошлого века. Он был выведен специально для контроля за популяцией кроликов, которые чрезмерно расплодились тогда в Австралии. В результате по континенту прокатилась «кроличья пандемия», которая затронула и домашних кроликов и диких зайцев. Скорость распространения вируса оценивался в 500 километров в день.

«Вы думаете— злобный вирус убил всех кроликов и зайцев? Нет, каток прошёлся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют», — написал Мясников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Теледоктор отметил, что «ни одна пандемия не длится вечно», поэтому необходимо подождать, чтобы закончилась пандемия коронавируса.

При этом медик признал, что пока COVID-19 является одной из главных тем для СМИ, «сохранять спокойствие и трезвую голову» очень трудно. Статистику по пандемии Мясников назвал «арифметикой постоянного запугивания», подчеркнув, что ежегодные сводки нужны скорее специалистам, чем обывателю.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники Службы внешней разведки России, изучив вопрос происхождения коронавирусной инфекции, пришли к выводу о её естественном происхождении в природе. Глава ведомства Сергей Нарышкин подчеркнул, что Данных о том, что коронавирус — продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет.