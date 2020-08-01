Храп может провоцировать развитие гипертонии, заявил доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Одна из телезрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременной остановке дыхания) супруга во время храпа. Во время сна ее муж храпит, периодически умолкает примерно на десять-двадцать секунд, после чего резко вскрикивает. Она поинтересовалась, чем это может быть вызвано.

Врач объяснил, что в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути и мужчине не хватает воздуха.

По словам Мясникова, в отличие от обычного храпа, это — настоящая болезнь, которая может приводить к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции.

При ее лечении используется аппарат СИПАП, который способствует искусственной вентиляции легких в моменты перекрытия дыхательных путей мягкими тканями. Он представляет из себя специальную маску, подключенную к устройству, которую требуется надевать во время сна.