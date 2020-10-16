Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников анекдотом ответил на предсказание о миллионном числе заболевших коронавирусом в России за одну новогоднюю ночь. Этот прогноз сделали в Институте показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле (IHME).

Расскажу по этому поводу анекдот: «Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» — «Так в чём проблема? Говорите и вы», — прокомментировал «Царьграду» американскую статистику Мясников.

Он добавил, что говорить можно всё что угодно, иногда и откровенный бред, однако в данном случае публикации вымышленных и недостоверных данных недопустимы, так как они создают панические настроения среди населения. Мясников призвал таких учёных упражняться «в математических измышлениях на менее взрывоопасном материале».

Как писал NEWS.ru, нынешняя статистика заражений коронавируса лишена смысла. По мнению Александра Мясникова, она не отражает реальной картины распространения инфекции. Он указал на ошибочность интерпретации данных и однобокое представление о масштабах заболеваемости. Медик указал на рекордную цифру новых выявляемых случаев, но напомнил, что с весны, показатели которой превышены осенью, существенно увеличился объём тестирования. Таким образом, получаемые медиками данные относительны и условны. Реальный масштаб заболеваемости что полгода назад, что сейчас неизвестен. Просто врачи стали проводить больше исследований и, соответственно, чаще выявлять инфицированных.