Доктор Александр Мясников рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от повторных анализов на коронавирус, так как они могут быть положительными в течение нескольких месяцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, человек с коронавирусом наиболее заразен за два дня до появления симптомов и затем еще в течение суток.

«Это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного. Последующие 5-6 дней риски сходят на нет. После этих сроков риск заразиться крайне мал», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Мясников сослался на обзор 28 исследований, показавший, что ПЦР-тест может выдавать положительный результат в течение в среднем 18 дней. При этом у 20 процентов людей ПЦР-тест положителен в течение нескольких месяцев, но они не заразны.

«Именно поэтому ВОЗ отказалось от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину. Берут с большим запасом: не менее 10 дней от начала симптомов, плюс 3 дня после их исчезновения», — заключил медик.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребналзор разрешил выписывать выздоровевших от COVID-19 после одного отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, людям, которые контактировали с коронавирусными больными, разрешили покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на COVID-19.