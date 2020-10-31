Как считает популярный врач и телеведущий Александр Мясников, мы сейчас наблюдаем излишнюю демонизацию коронавируса. Людей запугали до того, что даже с обычным насморком или незначительной одышкой они в панике начинают бегать по врачам, и массово требуют, чтобы им сделали компьютерную томографию (КТ).

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Зачастую пациенты создают очереди, не давая помочь тем, кто в этом нуждается, то есть пожилым и хронически больным. Мясников отмечает: раньше мы понимали, что лекарств от вируса просто нет, что нужно просто «лечь и постонать», попить морсы, полежать. Никто не бежал в больницу с ОРЗ или ОРВИ.

Сегодня же люди при температуры в 37,1 градуса бегут по врачам и делать компьютерную томографию. «Зачем тебе КТ? Что ты хочешь в поликлинике от врача?» — недоумевает Мясников.

Уже не только Мясников говорит, что в первую волну больницы были забиты пациентами, которых вполне можно было лечить дома. И проблема в том, что эти люди занимали места тех, кто нуждался в кислороде и ИВЛ. С другой стороны, население постоянно запугивали, говоря, что болезнь в любой момент может обостриться чуть ли не до отказа легких, и что счет пойдет на минуты.

Мясников также развеял миф, что курящие люди якобы защищены от болезни, а если и заражаются, то болеют без симптомов или очень легко. По его словам, это грубейшая ошибка, поскольку доказано, что курение как раз — «мощный фактор риска для тяжёлой формы коронавируса». Оно входит во все факторы риска наряду с хронической болезнью лёгких, ожирением, сахарным диабетом, почечной болезнью.