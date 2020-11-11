Доктор Александр Мясников объяснил проблемы в российской медицине тем, что слишком часто проводятся ненужные обследования, и жители страны сами разоряют систему здравоохранения. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в TikTok.

По мнению врача, многие россияне проходят обследования и процедуры, которые им не нужны.

«Заболела голова — компьютерная томография, закололо в боку — ультразвук. Потом мы находим кисту, камень, потом делаем пункцию, назначаем операции, а потом оказывается — не надо было ничего делать. Находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину», — заявил Мясников.

Он отметил, что ситуации, когда медицинским учреждениям не хватает самого необходимого, возникают из-за того, что «тратим деньги зря».

«Вы не должны настаивать на ненужных методах исследования», — призвал Александр Мясников.

Как сообщал «Рамблер», ранее Мясников признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Телеведущий согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.