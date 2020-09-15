Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, и призвал готовиться к более опасной инфекции, пишет РИА «Новости».

«Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», — сказал медик.

Мясников напомнил, что человечество уже сталкивалось с подобными вирусами. По словам врача, следует готовиться к более опасной пандемии.

«Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», — предостерег медик.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.